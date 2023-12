Preço do azeite terá disparado para mais do dobro em Portugal

O preço do azeite terá aumentado quase 70% este ano, fruto dos níveis baixos de produção face à campanha anterior e da acentuada redução dos stocks devido ao aumento da procura nos últimos meses.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) estima que o preço do azeite em 2023 tenha subido 69,2%, um aumento motivado, principalmente, pela “produção extraordinariamente baixa da campanha anterior”, que provocou altas cotações do azeite no mercado nacional.

Segundo o INE, antecipa-se um decréscimo de 8,3% em volume no ano civil de 2023, em consequência da acentuada baixa de produção de azeitona na campanha 2022/2023, “que não foi compensada pelo aumento de produção da atual campanha (2023/2024)”.

Além disso, o preço do azeite é também influenciado “quer pela baixa acentuada dos stocks nacionais”, em resultado da maior procura, quer pelos mercados internacionais, onde Espanha se destaca como o maior produtor mundial.

“Nos últimos anos a produção de azeite espanhol tem sido baixa e os preços muito elevados, o que tem influenciado o mercado português”, aponta o gabinete de estatística, naquela que é a primeira estimativa das contas económicas da agricultura deste ano.

Na produção da batata também se observou a aumentos em volume e em preço (12,9% e 34,6%, respetivamente), resultado das condições climatéricas “que favoreceram o desenvolvimento vegetativo da batata de irrigação”, enquanto a batata de sequeiro foi prejudicada pela falta de humidade, apresentando calibres muito reduzido.