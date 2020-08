Anúncio imaginário em S. Pedro do Sul

Precisa-se poeta que tenha na lapela

Uma roseira no bolsinho do casaco

Amigo da brincadeira com boa guela.

Que goste de cabrito e jardineira

Que corra à tarde na serra da gralheira

Que beba vinho de Silgueiros

E goste de comer batatas a murro.

Que cante o fado como o Camané

Que seja liberal e não um casmurro

Chame-se essa pessoa Manel ou Zé

Homem perspicaz, não um burro.

Que cumprimente todos na Ecopista

Seja amigo e frequentador das tascas

Com aptidões de poeta, letrado e fadista

E goste de comer bacalhau às lascas.

Se você se enquadra nesta descrição

Ou vive em S. Pedro do Sul ou arredores

Responda a este anúncio imaginário

Alegre nossa Cidade e outros factores!

José Valgode