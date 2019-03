Precisa de um empréstimo imobiliário? Fale com a AlbaLux Crédit

No Luxemburgo os preços do imobiliário aumentam constantemente, tendo subido cerca de 7% em 2018.

O desafio, para quem quer comprar casa, é conseguir financiamento junto dos bancos. Para ajudar quem quer investir existe a AlbaLux Crédit, uma presença criada por dois lusodescendentes que desde 2015 já ajudaram muitos clientes a comprar a casa dos seus sonhos… com as melhores condições de crédito.

Vera Alves e Michel Bastos, que dirigem a AlbaLux Crédit, conhecem bem o mercado luxemburguês e podem obter a melhor solução de crédito negociando por si com os bancos.

A primeira etapa é estudar o projeto de investimento, depois analisar se ele se adapta à situação do cliente, para em seguida começar a negociar as taxas de juro com os bancos. A AlbaLux permite ao cliente poupar tempo, dinheiro mas também trata das burocracias.

