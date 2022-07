Pré-temporada: Benfica ganha e Bah já marcou

Um golo do reforço dinamarquês Alexander Bah e outro de Gil Dias permitiram ao Benfica somar a primeira vitória na pré-temporada, frente ao Reading (2-0), do segundo escalão do futebol inglês.

Em St. George’s Park, em Burton, o novo técnico ‘encarnado’, Roger Schmidt, lançou de início Helton, Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo, Florentino, Weigl, João Mário, David Neres, Rafa e Henrique Araújo, um ‘onze’ que não conseguiu desfazer o ‘nulo’ até ao intervalo, diante de um conjunto que teve entre os titulares o português Lucas João.

No segundo tempo, foram apostas Samuel Soares, Bah, André Almeida, Tomás Araújo, Ristic, Meïte, Paulo Bernardo, Chiquinho, Pizzi, Gil Dias e Diego Moreira, com o marcador a mexer a favor dos lisboetas.

À passagem o minuto 65, o lateral dinamarquês Alexander Bah, contratado aos checos do Slavia de Praga, soube aproveitar da melhor maneira uma bola mal rematada por Pizzi para bater o guarda-redes adversário.

Pouco depois, aos 72 minutos, foi Gil Dias, livre de marcação no ‘coração’ da grande área, a corresponder da melhor maneira de pé esquerdo a um cruzamento da direita de Bah.

Entre 15 e 17 de julho, o Benfica irá disputar o Troféu do Algarve, frente aos franceses do Nice e aos ingleses do Fulham, respetivamente, numa preparação que prevê também um jogo particular em Genebra (22 de julho) e a Eusébio Cup, diante do Newcastle, em 26 de julho.

A época do Benfica iniciou-se mais cedo, com a necessidade da equipa em preparar a entrada na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões (02/03 e 09 de agosto), com a I Liga a arrancar no fim de semana de 06/07 de agosto.