Prazo de reclamação para lesados do BES e BANIF termina para a semana

É já no dia 8 de junho que termina o prazo para os “lesados do BANIF” e/ou ‘lesados do BES’ apresentarem as suas reclamações junto da Comissão de Peritos Independentes. Esta Comissão irá determinar quais os ‘lesados’ que terão direito a serem elegíveis para um fundo que será criado para reembolsar os investidores.

Na sequência das Resoluções nº 44/2018 e 49/2018, da Assembleia da República, foi determinada a criação de uma Comissão de Peritos Independentes que terá por finalidade identificar casos de práticas ilícitas na comercialização ou emissão de títulos de dívida por parte daquelas entidades. Esta Comissão foi constituída no passado dia 22 de abril.

Esta Comissão irá agora verificar se a subscrição do produto financeiro, no seu caso concreto, foi efetuada por intermédio de práticas ilícitas.

Depois, a Comissão irá propor que as pessoas identificadas vejam as suas perdas compensadas por via da constituição de um Fundo de Recuperação de Créditos, de modo a serem ressarcidos do investimento que efetuaram.

O investidor BANIF e/ou BES tem agora a possibilidade de se candidatar para ser reembolsado pelo Fundo de Recuperação de Créditos do investimento que efetuou.

Para isso, tem necessariamente de ser elaborada uma reclamação que deve ser apresentada junto da Comissão de Peritos Independentes, até ao dia 8 de junho. Da reclamação tem de resultar a violação dos princípios fundamentais da intermediação financeira. Só se a Comissão concluir dessa forma é que o investidor ficará elegível para ser reembolsado.

Segundo o escritório de advogados Candeias & Associados apenas os seguintes investidores podem apresentar uma reclamação para se candidatarem ao reembolso: titulares de obrigações BANIF e/ou BES e/ou de outras entidades que estivessem insolventes ou em difícil situação financeira à data da subscrição;

Investidor não qualificado (particulares e empresas); subscrição efetuada numa agência do BANIF, situada em território português ou sujeita à lei portuguesa, ou numa agência do BES (sucursal exterior) ou do Banuqe Privée; subscrição tenha sido efetuada em violação dos princípios fundamentais da intermediação financeira; ou que tenha apresentado uma reclamação de créditos junto do Administrador Judicial. Se preenche estes critérios pode então apresentar uma Reclamação.

A reclamação é uma peça muito importante para ser declarado elegível. Ela tem de obedecer a determinados critérios. Além disso, dela tem necessariamente de resultar que a subscrição foi efetuada em violação dos princípios fundamentais da intermediação financeira. Depois, ainda tem de ser recolhida determinada documentação e testemunhos. Todo este procedimento é mais demorado do que parece.

O prazo para apresentar a reclamação é até ao dia 8 de junho de 2019.