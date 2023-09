Praias interditas no Algarve

Esta segunda-feira ficou marcada pela interdição de ida a banhos em várias praias algarvias devido a “um forte aluvião causado por chuva intensa ter-se refletido em valores microbiológicos acima dos parâmetros”, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN). Banhistas que visitaram as praias de Santa Eulália, dos Alemães e do Inatel, em Albufeira, ficaram-se pelo areal.

De acordo com o Jornal de Notícias, a indicação para a interdição terá sido dada pelo delegado de saúde do Algarve, que informou que a mesma se deverá manter “até que os resultados das análises da qualidade da água indiquem que os valores se encontram dentro dos parâmetros de referência.

Em sentido inverso, escreve o mesmo jornal, a interdição de banhos na Praia Fluvial de Bitetos (Alpendorada), Várzea e Torrão (Marco de Canaveses), e na praia da Lagoa de Albufeira Interior, (Sesimbra), “foram levantadas esta segunda-feira” pela AMN.