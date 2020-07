Praias e lagoas de Vieira do Minho

Lugares recônditos enquadrados num cenário montanhoso soberbo, águas cristalinas, ar puro, frescas e tranquilas, assim são as praias fluviais e lagoas em Vieira do Minho. Ao longo das suas margens, a Albufeira do Ermal proporciona vários locais apropriados para banhos onde pode ainda desfrutar de bons momentos de lazer em família ou entre amigos.

A praia fluvial do Ermal, em Santa Marta (Rossas), é hoje um dos mais importantes pontos de interesse turístico de Vieira do Minho devido ao teleski. Trata-se de um equipamento construído na água, onde, com a ajuda de cabos elásticos e um par de esquis ou boards, sem nunca esquecer o equipamento de segurança, os seus utilizadores enchem o corpo de adrenalina e percorrem um troço de água da maneira mais radical possível.

As surpresas não terminam por aqui! Pequenas embarcações, como canoas, gaivotas, pranchas de paddle, e ainda um circuito de obstáculos insuflável prometem soltar muitas gargalhadas e imensa diversão. O local oferece ainda os serviços do bar concessionado com esplanada.

As margens da Albufeira do Ermal, na freguesia do Mosteiro, também providenciam uma praia fluvial com uma área extensa para estender as toalhas e uma zona de banhos e de lazer. Outrora palco de um dos melhores festivais de música do país, o Festival Ilha do Ermal, esta zona da Ilha do Ermal dispõe de inúmeras árvores de grande porte, que providenciam excelentes sombras. Os recentes equipamentos insufláveis e a grande adesão do público tornaram esta zona uma das mais procuradas do nosso concelho, que já comporta algum comércio de bebidas e snacks.

Mais a sul, na praia fluvial do Carvalho, localizada na freguesia de Guilhofrei, está disponível o serviço de aluguer de canoas, caiaques ou pranchas de paddle para partir à descoberta do extenso espelho de água do Ermal.

Na freguesia de Cova, junto à Capela de Santo Amaro, surge, num ambiente selvagem, a praia fluvial do México. Inserida em plena Albufeira Caniçada, este é um pequeno paraíso para quem procura um refúgio na montanha com águas límpidas e transparentes que em tudo se assemelham aos mais famosos locais tropicais! De referir que nesta zona é permitida a circulação de embarcações a motor.

O Parque de Lazer do Poço das Traves, inserido numa densa mancha florestal da freguesia de Ruivães, é um local perfeito para descanso. Dotado de uma lagoa, relvado tratado e de um bar, é ideal para famílias ou amigos partilharem um churrasco, estender as toalhas, repor as energias e ficar à mercê do tempo.

O Rio Ave, com sua nascente no alto da Serra da Cabreira, proporciona ao longo do seu percurso, cascatas e lagoas límpidas e refrescantes. Junto à ponte da aldeia de Agra, a área de lazer desta pequena localidade convida ao descanso e ao mergulho em pleno contacto com a natureza. Dispõe ainda de um parque de merendas inserido num ambiente verdejante e fresco com árvores frondosas.

Situada nos limites do concelho de Vieira do Minho, junto à famosa ponte do Bôco, a lagoa de Parada de Bouro é mais uma alternativa deste território para o veraneante desfrutar de belos dias de lazer em comunhão com a natureza.

Neste local, as águas límpidas do rio Cávado permitem ver toda a fauna aquática existente, bem como toda a profundidade desta zona balnear que em tudo se assemelha ao tipo de paisagem do Gerês.