Praia madeirense é a mais bonita do ano

A praia do Porto Santo, na ilha da Madeira, foi considerada pela “European Best Destinations” como a praia mais bonita do ano em toda a Europa. O ranking conta ainda com mais uma surpresa portuguesa.

A plataforma ligada ao turismo reuniu mais de uma vintena de praias europeias num ranking e os viajantes de todo o mundo consideraram que a praia portuguesa merecia o topo da tabela.

Na “European Best Destinations”, a praia de Porto Santo é descrita como “um espaço perfeito para passar as férias de verão” onde são destacadas as “virtudes terapêuticas da sua areia”.

Também na lista enunciada, e logo a fechar o top-3, que pelo meio tem a praia da Bolónia, em Espanha, encontra-se ainda a praia do Seixal, também ela na ilha da Madeira.

