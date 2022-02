Póvoa de Varzim lança marca para produtos locais

O município da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, lançou uma marca para certificar, valorizar e inovar vários produtos locais, nomeadamente a camisola poveira, as conservas de peixe ou os produtos hortícolas.

Denominada ‘Póvoa Marca’, a designação pretende “garantir um selo de identidade e qualidade reconhecida” dos produtos tradicionais do concelho e, ao mesmo tempo, trazer um acréscimo de valor a toda cadeia envolvida na produção e comercialização.

“A identificação destes produtos terá regras, e será uma forma de valorizar a sua comercialização como produtos diferenciados. Vamos desenvolver este processo para ter uma ampla divulgação, sendo esta a marca que, por exemplo, irá certificar a camisola poveira, cujo processo está já perto do final”, explicou Aires Pereira, presidente da Câmara da Póvoa de Varzim.

No caso dos produtos hortícolas, já foi executada a entrega formal dos pedidos de reconhecimento de três produtos locais – ‘Cebola da Póvoa’, ‘Couve Penca da Póvoa’ e “Tomate Coração de Boi da Póvoa” – como Indicações Geográficas Protegidas, num processo alavancando pela associação empresarial Horpozim.

“É um processo muito interessante, porque abrange todo o processo de produção e comercialização. Com esta designação de ‘Póvoa Marca’ fica a garantia de origem e qualidade do produto, ajudando a agricultura a tornar-se mais aliciante para os jovens. Estamos também a antecipar as regras que no futuro vão impor que os produtos, para serem vendidos, terão de ser certificados”, acrescentou o autarca.

Nesse mesmo conceito podem entrar as conservas de peixe, que com uma certificação de origem trarão, na opinião de Aires Pereira, benefícios a toda a cadeia produtiva.

“Temos várias marcas de conservas feitas na Póvoa de Varzim e que são muito procuradas. Acreditamos que associando a esta iniciativa, toda a cadeia, desde os pescadores, às pessoas que produzem e as empresas vão sair beneficiadas”, completou o presidente de Câmara.

Aires Pereira ressaltou “a importância do trabalho em rede com quem está no terreno para o arranque deste projeto ambicioso”, contando “com o esforço de todos para proteger o que melhor se faz no concelho”

A criação e desenvolvimento da ‘Póvoa Marca’ faz parte do Plano Estratégico 2020-30 que a Câmara da Póvoa de Varzim pretende implementar nesta década.

