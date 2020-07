Póvoa de Varzim: daqui a dois anos praça de touros será um pavilhão

As obras de reconversão da praça de touros da Póvoa de Varzim num pavilhão multiusos vão iniciar-se no final deste verão, anunciou o presidente daquela câmara. Aires Pereira deu conta que a empreitada foi adjudicada por 8,7 milhões de euros à empresa de construção ABB, sediada em Barcelos, e que dada a complexidade da intervenção foi criada, por parte da autarquia, uma comissão de acompanhamento e fiscalização.

“A reconversão da antiga praça de touros na nova Arena da Póvoa de Varzim está prevista iniciar em setembro, após obtermos o visto do Tribunal de Contas. Tem um prazo de execução de 24 meses. É um dos investimentos que temos previstos e que vão modificar substancialmente o concelho”, disse o presidente de Câmara poveiro.

Paralelamente a esta obra, avançam as intervenções de requalificação urbanística no local, com a criação de uma alameda e de novas vias circundantes que vão contribuir para a maior fluidez do trânsito na zona norte da cidade.

O novo espaço multiusos vai manter a forma circular da antiga Praça de Touros, edifício que tinha mais de 60 anos, mas será agora vocacionado para eventos culturais, feiras, congressos e atividades desportivas, tendo uma capacidade para três mil pessoas, contemplando, ainda, zonas de restauração e comércio.

Também no âmbito de obras públicas, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim anunciou hoje o prolongamento da Via B, que liga o concelho poveiro à cidade vizinha de Vila do Conde, numa intervenção que foi adjudicada por 2,5 milhões de euros.

A via será expandida para a zona norte do concelho, atravessando todo o parque da cidade até chegar à freguesia de Aver-o-Mar, contribuindo para aliviar a circulação automóvel na Estrada Nacional 13.

A obra deverá, igualmente, arrancar em setembro, mas com um prazo de execução de 12 meses.

O presidente Câmara Municipal da Póvoa de Varzim também anunciou que já foi encontrado o projeto vencedor de um concurso de ideias para um empreendimento residencial, de custos controlados, promovido pela autarquia junto da Ordem dos Arquitetos.

Aires Pereira revelou que foram analisadas 20 propostas, e que a solução escolhida para o projeto será agora alvo dos procedimentos de adjudicação para que possa em breve iniciar a construção.

O empreendimento residencial, que contempla 150 apartamentos, que serão disponibilizados a custos controlados, será destinado essencialmente a jovens que se queiram fixar no concelho, e será edificado na zona de Penalves, na parte nascente da cidade, perto dos principais acessos rodoviários, contemplando, também, a construção de um Pavilhão Gimnodesportivo, no local.

Entretanto, o autarca poveiro revelou ainda a intenção de, já em agosto, lançar os procedimentos de substituição de todas as coberturas de amianto das escolas de ensino básico Póvoa de Varzim.