Póvoa de Lanhoso: acidente provoca um morto

O excesso de turismo, associado aos efeitos negativos do aquecimento global, está a empurrar Veneza para a lista do património mundial em perigo depois de ter escapado à integração na lista em 2021. As medidas propostas por Itália são "ainda ineficazes e precisam de ser desenvolvidas" constatou o Comité do Património Mundial (CPM) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).