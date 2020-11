Poucos portugueses registados na segurança social britânica durante o verão

Apenas 60 portugueses se registaram na segurança social britânica, no terceiro trimestre deste ano, o valor mais baixo em duas décadas, revelam estatísticas oficiais esta quinta-feira publicadas.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Pensões, entre setembro de 2019 e setembro deste ano inscreveram-se 13.177 portugueses, menos 44% do que nos 12 meses anteriores.

O registo na segurança social é um requisito para poder trabalhar e beneficiar do sistema de apoio social no Reino Unido e um indicador usado para calcular os fluxos demográficos para o país.

O declínio foi ainda mais acentuado a partir do segundo semestre, quando a maioria dos países europeus começou a aplicar restrições e confinamentos para tentar travar a transmissão do novo coronavírus, paralisando muitas das atividades económicas.

No primeiro trimestre do ano tinham-se inscrito 5.021 portugueses, mas no segundo trimestre o número caiu para 1.411 inscrições, coincidindo com a declaração da pandemia de covid-19, em meados de março.

As 60 inscrições contabilizadas entre julho e setembro de 2020, o valor mais baixo de sempre, contrastam com o recorde de 10.167 registos de portugueses na segurança social britânica no terceiro trimestre de 2014, o pico da vaga de emigração para o país na sequência da crise económica em Portugal.

O Ministério do Trabalho confirmou ter verificado uma redução de 85% de registos na segurança social no terceiro trimestre de 2020, em comparação com o mesmo trimestre de 2019, para um mínimo histórico de 30.000, o que atribui aos efeitos da pandemia de covid-19.

A chegada de europeus ao Reino Unido já estava em queda desde o referendo que ditou a saída do país da União Europeia, em especial de romenos, polacos e italianos.

Porém, o Ministério do Interior também referiu que os serviços administrativos de verificação presencial da identidade dos europeus foram seriamente afetados, o que poderá ter contribuído para o baixo número de inscrições.