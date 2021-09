Pote e Inácio continuam lesionados

O defesa Gonçalo Inácio e o médio Pedro Gonçalves continuam ausentes dos trabalhos da equipa do Sporting, que regressou esta segunda-feira aos treinos depois na vitória na visita ao Estoril Praia (1-0).

Os jogadores que foram titulares no encontro da Amoreira no domingo, da sexta jornada da I Liga de futebol, realizaram o habitual treino de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente no relvado, numa sessão que contou com vários jovens da formação do clube.

Ausentes continuam Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, que voltaram a realizar apenas tratamento devido a problemas físicos.

O Sporting vai folgar na terça-feira, estando o regresso ao trabalho agendado para quarta-feira, pelas 10h00, na academia, em Alcochete.