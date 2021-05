Pote de prata

O campeão Sporting venceu o Marítimo por 5-1, na 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, com Pedro “Pote” Gonçalves a apontar um ‘hat-trick’ e a conseguir o título de melhor marcador do campeonato, ou seja bola de prata.

No estádio José Alvalade, o Sporting adiantou-se no marcador com dois golos de Pedro Gonçalves, aos sete e 20 minutos, com o cipriota Andreas Karo a marcar na própria baliza aos 21 e dar três golos de vantagem aos ‘leões’ ao intervalo.

Na segunda parte, Pedro Gonçalves completou o seu ‘hat-trick’ aos 62 minutos, apontando o seu 23.º golo nesta edição da I Liga, que lhe garante o troféu de melhor marcador do campeonato, com um tento de vantagem sobre Seferovic, avançado do Benfica.

A Bola de Prata é um troféu oferecido todas as épocas ao melhor marcador da Primeira Liga. Foi criada pelo jornal A Bola na temporada de 1952–53. O último português a conquistar este troféu foi Domingos Paciência, há 25 anos.

O equatoriano Gonzalo Plata, aos 75, fez o quinto do Sporting, com o Marítimo a reduzir, pelo italiano Beltrame, aos 89.

Com esta vitória, o Sporting, que já tinha garantindo o título, termina a I Liga com 85 pontos, cinco de vantagem sobre o FC Porto, enquanto o Marítimo, que já tinha a manutenção assegurada, é 15.º, com 35.