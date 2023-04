“Posso olhar por ti” continua no cinema no Luxemburgo

O complexo Kinepolis no Luxemburgo está já a exibir diariamente o filme “Posso olhar por ti”.

Depois da sua estreia em Portugal, onde ainda continua disponível em alguns cinemas, este filme português de aventuras, protagonizado por jovens atores da Madeira, continua a ocupar os ecrãs das salas de cinema.

Francisco Lobo Faria, autor do argumento e realização desta sua primeira longa-metragem, teve a estreia mundial deste seu filme no 26º AVANCA – Festival Internacional de Cinema, tendo desde aí iniciado um percurso surpreendente, tanto em festivais de cinema como no circuito comercial dos cinemas de vários países.

Antes mesmo de estrear nas salas de cinema em Portugal, este filme esteve em exibição na Austrália, no Palace Central de Sydney.

“Posso olhar por ti” é um filme de aventuras para juntar toda a família. 7 jovens atores, e os seus pais, empreendem uma aventura onde a solidariedade desperta o empreendedorismo, a amizade, onde se exploram os talentos, se quebram as barreiras da indiferença, onde também se falha, se desentendem, mas nunca desistem.

Veja aqui os horários no cinema Kinepolis.

Premiado em Sydney no Titan International Film Festival com o prémio Best Youth Cast (Melhor Elenco Juvenil), “Posso olhar por ti” foi posteriormente um dos primeiros filmes portugueses a entrar no circuito comercial dos cinemas australianos.

Já após o prémio na Austrália, o filme foi distinguido também em festivais de cinema na Índia, na Roménia e no Botão, tendo feito parte da seleção oficial de festivais na Suécia, Brasil, São Tomé e Príncipe, Turquia e Ucrânia.

O filme é protagonizado pelos jovens adolescentes premiados Martim Lobo, Laura Silva, Francisca Madeira, Tiago Valente, Iago Fernandes, Matilde Gouveia e Eduarda Sousa.

No papel dos pais surgem atores bem conhecidos como Carolina Torres, Luís Simões, Bernardo Lobo Faria, Ângelo Rodrigues, Carla Galvão, Sylvie Dias e Mauro Hermínio, caras frequentes da televisão e do cinema nacional.

Com imagem de Carlos Melim, som de Daniel Guiomar, produção executiva de Vanessa Fernandes e montagem de Herman Delgado, o filme reúne uma extensa lista de técnicos, atores e figurantes originários da Madeira.

O filme contou com o apoio do Governo Regional da Madeira, Município de Porto Moniz e de diversas entidades públicas e privadas, também madeirenses.