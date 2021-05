Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Qual é a sua maior possessão. Casa, carro, família,

Talvez emprego. Alguém talvez diga, saber a verdade.

Mas estupidez é quando sabes que algo é verdade,

Mas no entanto continuas acreditar em mentiras.

Outro reflectindo diga, minha possessão é ser humilde

Alguém ainda diz, minha possessão é ser honrado.

E você como responderia a esta pergunta.

Cada pessoa tem sua possessão em que acredita!

Outro talvez diga, minha possessão é minha relação com Deus.

No entanto os humanos aos poucos perdem sua possessão

Até a deixam roubar por um simples prato de lentilhas

Afinal a sua possessão não estava bem arraigada no seu coração!

E aos poucos uma possessão pode dar lugar a uma ideologia

E os projectos iniciais como que monstros marinhos

Foram substituídos por coisas banais do dia a dia

Que pena que tua possessão fosse por outros caminhos.

Afinal quando juravas que morrerias pela tua possessão

Te sucedeu como acontece com tantas ideologias

E há multidões que hoje dizem sim, amanhã dizem não

Afinal aquilo que julgavam ter, não passava de manias.

Possessão no entanto é como um título de propriedade

Não desvanece, nem se perde com o correr do tempo,

Pois a possessão não é estupidez, mas a verdade

Que não está à venda, e nunca será como um catavento!

José Valgode