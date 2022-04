“Posição do Patriarcado de Moscovo perante a guerra é insustentável”

O padre Duarte da Cunha, que durante 10 anos foi secretário-geral do Conselho das Conferências Episcopais Europeias (CCEE), disse que a posição do Patriarcado de Moscovo perante a guerra na Ucrânia se tornou “insustentável”.

“Há unanimidade das Igrejas Cristãs na Europa na condenação da invasão”, refere o sacerdote de Lisboa, em entrevista conjunta Ecclesia/Renascença.

O responsável destaca que existe o desejo de manter “as pontes que existem”, com Moscovo, ainda que “não possa haver ambiguidade naquilo que se diz na condenação da invasão e da guerra em geral”.

Segundo o convidado, vários responsáveis cristãos têm procurado “convencer o patriarca Cirilo e a Igreja Ortodoxa Russa, em geral, da necessidade de fazer o possível para travar uma guerra cuja justificação é nula”, admitindo uma mediação da Santa Sé, se a mesma for solicitada.

Apesar de sublinhar que, nas Igrejas Ortodoxas, a relação entre Igreja e Estado é “muito mais estreita do que no mundo ocidental”, o antigo responsável do CCEE disse esperar que Cirilo “fosse um grande apelador da paz”, o que não se tem verificado.

“Vejo-o com uma posição muito insustentável”, insistiu.

A 24 de março, o responsável pelas Relações Externas do Patriarcado Ortodoxo de Moscovo afirmou, numa carta aos bispos da União Europeia, que as relações entre o Ocidente e a Rússia “chegaram a um beco sem saída”.

O metropolita Hilário convida todas as partes a “renunciar à retórica do ultimato”, para estabelecer “canais de diálogo e organizar negociações oficiais e não oficiais que possam ajudar a alcançar uma paz justa”.

A posição foi tomada em resposta a outra carta do presidente da Comissão dos Episcopados Católicos da Comunidade Europeia (COMECE), na qual o cardeal Hollerich pedia ao patriarca Cirilo de Moscovo uma intervenção junto das autoridades russas, para travar a guerra na Ucrânia.

Cirilo tinha antes dirigido uma carta ao Conselho Mundial da Igrejas, indicando que “as origens do confronto estão nas relações entre o Ocidente e a Rússia”.

“Com o passar do tempo, as forças que consideravam abertamente a Rússia como um inimigo chegaram até às suas fronteiras”, escreveu.

O padre Duarte da Cunha mostrou-se ainda preocupado com as “pessoas que ficam esquecidas”, na Europa, admitindo que a guerra vai criar “novas periferias”.

O sacerdote do Patriarcado de Lisboa lamenta a falta de unidade dentro das lideranças europeias, reféns de “muitos interesses económicos, ideológicos e políticos”.

“Não há uma total transparência na União Europeia”, aponta.