Portugueses voltaram a acreditar no sonho americano

Foram 940 os portugueses que, em 2019, entraram nos Estados Unidos da América (EUA), segundo os dados do US Department of Homeland Security. Este organismo norte-americano contabilizou, no mesmo ano, mais de um milhão de entradas de estrangeiros nos EUA (1,031,765), tendo os portugueses representado 0.1% daquele valor.

A tendência de queda que se verificava desde 2017 foi interrompida em 2019, voltando o número de entradas de portugueses nos EUA a crescer (+5.7%), embora o número total de entrada de estrangeiros continue a diminuir (-5.9%).

Ao longo da série temporal em análise (2000-2019), o número de entradas de portugueses em território norte americano teve um valor mínimo em 2010 (755 entradas) e um valor máximo em 2001 (1,609 entradas). Em termos relativos, a emigração portuguesa para os EUA continua a representar uma fração muito pequena da imigração neste país (0.1%).