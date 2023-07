Portugueses suspeitos de crime em Espanha disfarçaram-se de peregrinos

Dois irmãos gémeos portugueses, suspeitos de matar uma mulher em León, Espanha, fizeram-se passar por peregrinos no caminho de Santiago para tentar fugir à polícia. Conseguiram percorrer 60 quilómetros até serem capturados. Ficaram em prisão preventiva.

Ângelo e Luís, irmãos gémeos de 46 anos, percorreram três etapas do caminho de Santiago até serem identificados pela Guardia Civil na localidade de San Justo de la Vega, a cerca de 60 quilómetros do local do crime do qual são suspeitos. No domingo, o cadáver de Kátia, uma mulher de 57 anos, foi descoberto num poço ao lado da casa onde vivia, em Reliegos, na província de León.

A vítima tinha uma pequena quinta ecológica e dava formações de sementeiras. Aos fins de semana trabalhava num café para ganhar algum dinheiro enquanto os frutos que plantava não estavam prontos para venda. Costumava acolher peregrinos no Caminho de Santiago e oferecia-lhes cama e comida em troca de ajuda na horta.

