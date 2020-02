Portugueses são dos que menos casam na UE

Portugal está entre os países da UE com menor permilagem de casamentos, revela um estudo do Eurostat relativo a 2018. Com 3,3 casamentos por cada mil habitantes, Portugal surge abaixo da média europeia, cifrada em 4,4.

Estes números colocam Portugal como antepenúltimo entre os países europeus. Curiosamente o Luxemburgo é o país com a menor permilagem de casamentos, registando apenas 3,1.

A população residente na Suíça parece não ter desistido do matrimónio, com um registo de 4,9 casamentos. Ainda assim, bem longe do ‘campeão’ Chipre, onde por cada milhar de pessoas houve 7,8 a ‘darem o nó’.

Relativamente a alguns países os dados existentes referem-se ao ano de 2017. Assim, podemos constatar que abaixo da média europeia estão a Bélgica e a França, com 3,9 e 3,5 respetivamente. No mesmo ano a Alemanha obteve um registo acima da média da UE (4,4), com 4,9 casamentos por cada mil habitantes.

No que toca ao Reino Unido só existem dados relativos a 2016, que o colocam a par da média europeia com 4,4 matrimónios por cada mil habitantes.