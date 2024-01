Portugueses receberam bolsas na ordem dos 450 mil euros

Três investigadores portugueses receberam esta quinta-feira bolsas de 150 mil euros do Conselho Europeu de Investigação (ECR, na sigla inglesa), na categoria “Proof of concept” (prova de conceito), na terceira ronda do concurso de 2023.

Albino Oliveira Maia, da Fundação Champalimaud, recebeu uma bolsa para o projeto ‘Foodconnect’ sobre o uso de técnicas de estimulação cerebral não invasivas para alterar comportamentos alimentares na obesidade.

Duas investigadoras da Universidade Nova de Lisboa – Ana Roque e Cristina Silva Pereira – foram escolhidas, por seu lado, pelos seus projetos sobre diagnóstico da doença de Parkinson (UNMASK)e a aplicação de gotículas bifásicas líquido-ar para a aplicação em alimentos e terapêuticas, melhorando técnicas de encapsulamento (SNAIL), respetivamente, segundo informação do ECR.

Com estas três bolsas, totalizam quatro as recebidas por cientistas portugueses em 2023.

As bolsas ‘provas de conceito’ do ERC são atribuídas exclusivamente a investigadores que já receberam um subsídio desta entidade anteriormente e o seu principal objetivo é apoiar o potencial de inovação comercial e social da investigação financiada pelo ERC.

Nas três rondas de 2023, foram avaliadas 564 propostas e selecionados 240 em 20 países europeus, numa taxa de sucesso de 43%, com a Alemanha (40), seguida pela Espanha (30), o Reino Unido (26), a Itália (25) e a França (20).