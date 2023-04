Portugueses que queriam deixar o Sudão já o fizeram

Vinte cidadãos nacionais que manifestaram, junto das autoridades portuguesas, intenção de abandonar o Sudão já estão fora do país. Desde segunda-feira encontravam-se já afastados das zonas de maior perigo, estando agora fora de território sudanês.

Os cidadãos nacionais que optaram por regressar a Portugal têm assegurada ajuda do Estado português para o respetivo transporte. Os restantes cidadãos que escolheram outros destinos estão igualmente em contacto permanente com as entidades consulares que têm acompanhado a par e passo todo este processo, desde o eclodir do conflito.

Dois portugueses permanecem no Sudão, um no sul do país por opção própria, o outro em Porto Sudão, já que optou por aguardar por uma deslocação no quadro das Nações Unidas, organização à qual pertence.

Recorde-se que a operação de retirada dos cidadãos nacionais de território sudanês resulta

da articulação de Portugal com países aliados.