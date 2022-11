Portugueses protagonizam manifestações da construção na Suíça

Após um primeiro dia de greve na segunda-feira em vários cantões da Suíça francófona, os operários da construção suíça reuniram-se em Lausanne para uma grande manifestação, mais uma vez protagonizada por muitos portugueses.

Terão desfilado na cidade suíça, cerca de 7.000 trabalhadores, entoando cantos também em língua portuguesa como “o povo unido jamais será vencido” ou a cantar “Grândola”, tal como tinha acontecido segunda-feira em Genebra.

Posted by Jose Sebastiao on Tuesday, November 8, 2022

De Ouchy à beira do lago até a Place de la Riponne no centro da cidade, manifestaram-se durante mais de duas horas, com as palavras de ordem “Aumentar salários fora do horário de trabalho” ou “Não à flexiprecariedade”, que se podiam ler em grandes faixas.

Information aujourd’hui a Lousanne Plus des 10.000 mil maçons an Grevé pour défendre nôtre C N Le Co président du comité des maçons Genève Et Le représentent national des travailleurs du Gros œuvre au comite central UNIA Suisse 🇨🇭 António Guerra 🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇵🇹🏗🏗🏗 Posted by Antonio Guerra on Tuesday, November 8, 2022

Discursos, testemunhos, canções e música animaram o percurso, colorido por uma maré vermelha. Um minuto de silêncio foi observado na ponte Bessières para homenagear os colegas que perderam a vida no exercício de sua profissão.

A mobilização do setor da construção tem como pano de fundo a renovação do Acordo Nacional de Trabalho (CN), que expira no final do ano. Apesar de seis rondas de negociações, os parceiros sociais ainda não conseguiram chegar a um acordo. O fracasso levaria a um vazio convencional que os sindicatos consideram inaceitável.

A onda de protestos continuará na sexta-feira, em Zurique.