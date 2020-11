Portugueses poupam cada vez menos

Os portugueses poupam hoje três vezes menos do que há 30 ou 40 anos, sendo a poupança das famílias, em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), metade da registada na Alemanha, França ou Suécia. Este ano, especialmente devido à pandemia, a poupança aumentou bastante em Portugal, como acontece normalmente em períodos de crise económica.

Segundo as estimativas do Eurostat, divulgadas, a taxa de poupança das famílias aumentou em quase todos os estados-membros, no segundo trimestre de 2020 quando comparado ao trimestre anterior. E Portugal foi um dos países em que mais cresceu: 9,6 pontos percentuais face ao período pré-pandemia.

Em percentagem do PIB, a poupança das famílias em Portugal (4,9% em 2019 e 4,7% em 2018, dados provisórios) é cerca de metade da percentagem de poupança de países como a Alemanha, França, Suécia e Países Baixos, onde esse valor varia entre os 8,2% e os 11,4%.

Dos 24 países que reportaram dados em 2018, apenas num país houve poupança negativa: a Grécia, com -1,2%.

A percentagem atual de poupança dos particulares em função do PIB em Portugal é muito inferior ao observado nos anos 70, em que este indicador chegou aos 24% (em 1972), e compara com 18,4% em 1979 e 4,4% em 1960. As décadas de 70 e 80 foram, aliás, aquelas em que a poupança foi mais elevada quer em percentagem do PIB, quer em percentagem do rendimento disponível, refere.

Em contrapartida, “nunca o consumo privado [que mede os gastos dos particulares, desde as contas da casa à compra de um novo automóvel] foi tão elevado” em Portugal.

Os dados divulgados revelam também que, em 2018, o rendimento médio equivalente em Portugal era de 12.785 PPS (do inglês ‘Purchasing Power Standard’, uma moeda fictícia que significa ‘paridade de poder de compra padrão’ em português), o que colocava o país no 20.º lugar do ‘ranking’ dos países da UE27.

Na primeira posição estava estava o Luxemburgo (38.253 PPS) e, em último lugar, a Roménia (7.311 PPS).

Se considerados os mesmos valores em euros, Portugal teria um rendimento médio equivalente de 11.063 euros, ou seja 922 euros por mês, em 2018.