Portugueses optam cada vez mais pela nacionalidade britânica

Em 2019, optaram pela nacionalidade britânica 2,227 portugueses, segundo dados do Gov UK. Este organismo do Reino Unido contabilizou um total de 159,380 aquisições de nacionalidade de estrangeiros, tendo os portugueses representado 1.4% desse total.

Em relação a 2016, ano em que foi votado o Brexit, o número de portugueses que escolheu a nacionalidade britânica praticamente duplicou, passando de 672, em 2016, para 1,234, em 2017. Embora se verifiquem diversas oscilações trimestrais em 2018 e 2019, o total de aquisições de portugueses nestes anos foram os valores mais altos registados desde 2000 no Reino Unido.

Em 2020, já com o processo do Brexit finalizado e com a covid-19 a ter impacto nos processos administrativos, no 2.º trimestre dá-se um grande decréscimo (variação que se verifica ainda de forma mais acentuada no total de aquisições). Contudo, apesar dos decréscimos verificados em 2020 e de estes dados ainda só serem relativos aos primeiros nove meses do ano, o total de obtenções de nacionalidade foi de 1,484, ultrapassando o valor registado em 2017.

Este incremento parece explicar-se, sobretudo, pelos receios induzidos pelo Brexit e pela redução de direitos associados ao estatuto de estrangeiro que daí poderá resultar. O aumento no número de aquisições de nacionalidade britânica catapultou o Reino Unido para segundo lugar, substituindo França, no que respeita à aquisição da nacionalidade do país de destino.