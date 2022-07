Portugueses olham cada vez mais para os Países Baixos na hora de emigrar

Entraram 3,406 portugueses nos Países Baixos em 2021, segundo dados do Centraal Bureau voor de Statistiek. Este organismo contabilizou um total de 226,648 entradas de estrangeiros no país, tendo os portugueses representado 1.5% desse total.

Depois de em 2020 se ter registado um decréscimo no número de entradas de portugueses nos Países Baixos, em 2021 regista-se um aumento acentuado (+76.2%), tendo-se atingindo o valor mais alto de entradas da série em análise.

Ao longo da série temporal em análise (2000-2020), a emigração portuguesa para os Países Baixos teve um valor mínimo em 2005, com 830 entradas, e um crescimento muito acentuado entre aquele ano e 2008. Uma ligeira descida entre 2013 e 2015 foi substituída por um crescimento contínuo nos anos seguintes, com o valor máximo da série a registar-se em 2021, com 3,406 entradas.