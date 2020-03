Portugueses nos Camarões acusados de serem responsáveis pela Covid-19

“Tenho medo de estar aqui”, afirmou Paulo Fonseca, profissional de telecomunicações, neste momento retido nos Camarões e sem saber quando conseguirá sair daquele país africano.

Atualmente, dois portugueses que estão no país estão a ser vítimas de ameaças por parte da população local que os acusa, tal como aos outros cidadãos não negros, de serem os responsáveis pela entrada no país do Covid-19.

Paulo Fonseca, do Porto, e Pedro Mendes, de Aveiro, não se conhecem mas estão a viver os dois “um filme de terror”. Pedro e a mulher, de nacionalidade francesa, foram aos Camarões visitar familiares. Paulo viajou no dia 11 de março para trabalhar na organização do campeonato africano de futebol. Já no país, Paulo foi informado que o campeonato tinha sido suspenso e começou a saga de tentar voltar a Portugal.

