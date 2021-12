Portugueses nomeados para treinador do ano no Luxemburgo

Os portugueses Carlos Fangueiro e Pedro Resende estão nomeados para o prémio de melhor treinador da BGL, o principal escalão de futebol no Luxemburgo.

Na corrida ao prémio estão ainda os técnicos Henri Bossi (US Hostert), Sébastien Grandjean (Fola Esch) e Stéphane Léoni (Progés Niederkorn).

Carlos Fangueiro, atualmente ao serviço do Dudelange, emigrou em 2011 para jogar pelo Artet Bissen. Foi também neste clube que iniciou a sua carreira como técnico, tendo, posteriormente, assinado pelo Titus Pétange.

Já Pedro Resende, de 44 anos, deu início à sua carreira no grão-ducado em 2018, ano em que assinou pelo Victoria Rosport. Seguiram-se depois os contratos com o Hamm Benfica e com o Differdange, clube que lidera.

Ambos os treinadores passaram pela emissão desportiva BOM DIA vai à bola.

Emissão com Carlos Fangueiro:

Emissão com Pedro Resende:

