Portugueses no Luxemburgo propensos à depressão

Um estudo do Instituto Robert Koch, na Alemanha, concluiu que o Luxemburgo é o país europeu com maior incidência de depressão. Já uma investigação do Luxembourg Institute of Health (LIH) avança que os mais propensos à depressão são aqueles que vieram para o Luxemburgo sozinhos à procura de uma vida melhor, como é o caso de tantos portugueses.

Segundo o jornal Contacto, quem já nasceu no Luxemburgo mas tem raízes noutro país surge como um segundo grupo de risco. Esta conclusão baseia-se numa pesquisa do departamento de Saúde Pública, do Luxembourg Institute of Health (LIH) sobre a “Relação entre Imigração e Depressão”, de 2017.

Ao contrário do que acontece por exemplo em Portugal, no Grão-Ducado as estatísticas apontam para as jovens mulheres como o grupo demográfico mais afetado pela depressão.

Para quem enfrenta este problema existem linhas de apoio como o SOS Détresse, um serviço de apoio psicológico disponível por telefone e email. Também a Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale lançou a campanha “Et si j’en parlais à un psy?” (“E se eu falasse com um psicólogo?”), incentivando quem esteja a entrar em estado depressivo a procurar ajuda. Existem também sessões de psicologia gratuitas em associações, escolas e hospitais do Grão-Ducado.