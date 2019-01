Portugueses no Iraque receberam visita do Chefe do Estado-Maior do Exército

O Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general Nunes da Fonseca, visitou os militares portugueses destacados no Iraque, informou o Exército.

De acordo com uma nota à imprensa, nesta visita, que ocorreu no âmbito da quadra natalícia, o CEME acompanhou a atividade do 8.º Contingente Nacional da Força Nacional Destacada para a Operation Inherent Resolve, coligação constituída em outubro de 2014 e liderada pelos Estados Unidos com o objetivo de eliminar o grupo Estado Islâmico do Iraque.

“Durante esta visita, foi reconhecido pelas várias entidades que atuam com o 8.º Contingente Nacional o excelente desempenho de todos os instrutores portugueses na formação dos militares iraquianos, da qual destaca-se a coordenada interação existente entre o Exército português e espanhol”, refere o Exército.

O general Nunes da Fonseca “testemunhou as ações de formação ministradas ao Batalhão da Polícia Federal das Forças de Segurança Iraquianas, onde foi realçada a importância e preponderância dessa boa e eficaz formação para a coesão e futuro desempenho das forças iraquianas”.

De acordo com a informação do Exército, os 31 militares portugueses – 13 Oficiais, 15 Sargentos e três Praças, entre os quais uma mulher – oriundos da Zona Militar da Madeira partiram em missão para o Iraque no dia cinco de novembro.

Este contingente insere-se no âmbito dos compromissos internacionais assumidos por Portugal no quadro de apoio e contributo à segurança das populações e é responsável pela formação e treino das forças de segurança iraquianas.

O Exército informa ainda que este contingente é também a primeira Força do Exército Português a envergar o novo fardamento, no âmbito do projeto “Sistemas de Combate do Soldado”, “que visa aumentar a capacidade de sobrevivência” destes militares, utilizando materiais de proteção balísticos mais leves.

Recentemente, em 16 de dezembro, o primeiro-ministro, António Costa, visitou durante algumas horas as forças militares portuguesas nas missões da NATO no Afeganistão, acompanhado pelo ministro da Defesa e pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

Foi em Cabul que António Costa gravou uma mensagem de Boas Festas dirigida às Forças Armadas, onde prestou homenagem à sua “contribuição histórica para garantir a independência e a integridade” do território e “também para a missão importante que desenvolvem de apoio” às populações.