Portugueses no auge do futsal mundial

A seleção portuguesa masculina de futsal venceu esta terça-feira o prémio de melhor seleção para a FutsalPlanet, distinção relativa a 2021, com o Sporting a vencer o prémio de melhor clube do mundo, entre seis vitórias lusas nos galardões.

As escolhas, esta terça-feira anunciadas, coroaram o brasileiro Ferrão, do FC Barcelona, como melhor jogador, à frente de Pany Varela, do Sporting, segundo classificado, e do também ‘leão’ Merlim, italiano, que foi terceiro. Erick Mendonça, outro jogador ‘verde e branco’, foi quinto.

Zicky Té, também dos ‘leões’, recebeu o prémio de melhor jovem mundial, com o brasileiro Guitta eleito melhor guarda-redes e Nuno Dias a receber o prémio de melhor treinador de clubes masculinos, para completar o palmarés para os lisboetas.

Os ‘leões’ venceram todas as competições, nacionais e internacionais, em que participaram em 2021, enquanto a seleção, que é liderada pelo também premiado Jorge Braz, se sagrou campeã do mundo.

A guarda-redes do Benfica Ana Catarina recebeu o prémio para melhor guardiã entre o futsal feminino, com Janice Silva no terceiro lugar para o galardão de melhor futsalista do mundo, para a brasileira Amandinha, eleita pela oitava vez.

No feminino, o Benfica ficou no segundo lugar na votação para melhor clube, assim como a seleção portuguesa e o seu selecionador, Luís Conceição, enquanto Pedro Henriques, treinador das ‘águias’, ficou em terceiro na tabela de melhores treinadores.

