Portugueses na subida à Serie A vindos também das comunidades

O Monza garantiu este domingo a subida à Serie A com grande influência de um sub-21. É a primeira promoção de sempre à principal liga na história do clube.

No play-off de acesso à primeira liga italiana, o Monza bateu o Pisa por 4-3 na segunda mão do play-off. O jogo foi para prolongamento com um 4-4 aglomerado no fim do tempo regulamentar. Dany Mota, internacional sub-21, tinha marcado um golo na primeira mão.

O português mostrou-se crucial nos 30 minutos do prolongamento, ao fazer as assistências para os dois golos do Monza. Terminou com um aglomerado de 6-4 para os jogadores região da Lombardia, e com uma promoção à Serie A.

Dany Mota foi internacional de sub-21. É português e luxemburguês, tendo nascido em Niederkorn, no Grão-Ducado. Jogou em Pétange, no CS e no Titus, onde fez a formação antes de ir para Itália, como refere o transfermarkt.

O português não foi o único campeão vindo de Portugal. Pedro Pereira, emprestado pelo Benfica, também é campeão da Serie B. Joga no lado direito do campo. Terminou a época com cinco assistências.

