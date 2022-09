Portugueses na Bélgica homenageiam Nossa Senhora de Fátima

A Associação Portuguesa 10 de Junho retoma as comemorações de Nossa Senhora de Fátima depois da pandemia.

“Foram dois anos difíceis e complicados para todos”, disse ao BOM DIA Ana Stebia, daquela associação que tem por objetivo organizar “eventos em prol da comunidade. Procuramos a diversidade, a solidariedade, promover a cultura e a gastronomia portuguesas”, explicou.

Dia 11 de setembro, em Sint-Katelijne-Waver, na Bélgica flamenga, tem lugar uma missa seguida de procissão com o andor de Nossa Senhora de Fátima “que foi ofertada pelos portugueses há 5 anos à paróquia belga da igreja de Sint-Katelijn-Waver”, explicou aquela portuguesa a resider na Bélgica.

“Todos os anos, no segundo domingo do mês de setembro, a imagem fará parte do cortejo daquele município com cerca de 300 habitantes portugueses”, explicou. Segundo Ana Stebia, há “um grande carinho de ambas as partes, tanto dos católicos belgas como portugueses” pela Nossa Senhora de Fátima.

A associação 10 de Junho, contribui com “empenho, flores e união para uma bonita homenagem de agradecimento à Mãe das nossas raizes em Portugal”. Depois da missa e da procissão tem lugar um almoço descontraído com porco no espeto, bifanas e caldo verde, acompanhado com dois grupos para o ” bailarico”, disse Ana Stebia.