Portugueses lideram descoberta acerca de cores dos vertebrados

Um estudo internacional liderado por portugueses da Universidade do Porto revela as enzimas utilizadas no processo de coloração de animais vertebrados, depois de em 2016 terem dado os primeiros passos na descoberta deste mistério.

Uma equipa de investigadores internacionais liderada por portugueses do CIBIO-inBIO/BIOPOLIS da Universidade do Porto (UP) publicou esta quarta-feira na revista Current Biology um estudo que desvendou o mistério da coloração vermelha em animais vertebrados.

Juntamente com membros da Universidade de Tulsa e da Escola de Medicina da Universidade de Washington, ambas nos EUA, a equipa da UP, encabeçada por Miguel Carneiro, descobriu uma nova enzima chamada BDH1L, responsável pela sintetização de cetocarotenóides, pigmento responsável pela coloração vermelha em vertebrados.

