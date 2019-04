Portugueses juntaram-se em jantar-debate “por uma Europa mais forte”

No passado dia 10 de abril a Brasserie Park Side, em Bruxelas, recebeu um jantar-debate sobre a importância do voto nas eleições do Parlamento Europeu, com o nome “Por uma Europa mais forte”.

A ideia surgiu com a necessidade de esclarecimento dos eleitores, para que os mesmos possam votar de forma informada nas próximas eleições. O evento foi pensado e realizado sob o mote do Professor Agostinho da Silva : “Eu quero saber das ideias que as pessoas têm e da maneira como depois as vão defender e praticar”.

A vontade de levar os eleitores a sentirem-se parte integrante de uma Europa mais forte e unida, onde se possam sentir como peça integrante “deste grande puzzle que é a Europa”, foi o que moveu Ana Faria e Isabel Rocha ao longo do evento, como pode ver na entrevista do BOM DIA no final da peça.

O jantar-debate contou com a presença dos seguintes oradores: Carlos Zorrinho (PS), José Manuel Fernandes (PSD), Luís Pedro Mota Soares (CDS-PP), Marisa Matias (BE) e Sofia Neves (economista e membro do Secretariado de Apoio aos Deputados do PCP no PE). Cada Eurodeputado dispôs de dez minutos para propor, de forma sucinta, as ideias que o seu partido defende para o projeto europeu. No final houve ainda um período de perguntas e respostas.