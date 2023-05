Portugueses iniciaram batalha campal em Maiorca

Um grupo de jovens portugueses foi identificado pelas autoridades espanholas por ter iniciado, na madrugada desta segunda-feira, numa verdadeira batalha campal numa zona de diversão noturna em Maiorca.

De acordo com a SIC Notícias, foram cerca de 50 os envolvidos nos confrontos que causaram o caos pelas ruas de Magaluf. O grupo de portugueses está a ser apontado pela polícia local como o principal responsável pela desordem.

De acordo com um comunicado emitido pela Guardia Civil, foram detidas 10 pessoas, umas no local e outras na sequência da investigação, na qual foram utilizadas gravações de videovigilância. Graças a este recurso, o grupo de turistas portugueses foi identificado e detido no hotel em que pernoitava.

Das altercações resultaram vários feridos ligeiros e uma vítima em estado grave.

Os motivos das agressões ainda estão por apurar.