Portugueses foram os melhores europeus em torneio de râguebi de sevens

A seleção portuguesa de râguebi de sevens terminou a segunda etapa do torneio sul-americano, em Viña del Mar, no quarto lugar, depois de perder no domingo com a Argentina, por 31-21.

No sábado, na fase de grupos, a equipa das ‘quinas’ foi segunda no Grupo C, ao vencer a Rússia (24-12) e o Paraguai (47-7), e perder com a Alemanha (17-12), mas seria afastada nos quartos de final pelo campeão e anfitrião Chile.

Já no domingo, nos ‘quartos’, Portugal eliminou a Colômbia, com os ensaios de Rodrigo Marta (quatro), João Granate e Vasco Batista e transformações de Jorge Abecasis (três) a resultarem num importante triunfo por 36-12.

Nas meias-finais, a equipa perdeu com o Uruguai, por 19-14, num jogo em que para os ‘lobos’ foram insuficientes os ensaios de Rodrigo Freudenthal e Jorge Abecasis.

Na primeira etapa do torneio sul-americano, em Punta Del Este, no Uruguai, a cinco e seis de janeiro, Portugal tinha sido terceiro, numa competição em que venceu no jogo decisivo a Alemanha, por 19-5.

Os jogos do segundo dia de torneio estão disponíveis em baixo: