Portugueses em quinto nos mundiais de canoagem

O quarteto luso composto por Ruben Boas, Igor Pinho, João Pereira e Kevin Santos concluiu este domingo no quinto lugar a prova de K4 500 metros de sub-23, dos Mundiais de velocidade da categoria e juniores.

Em Pitesti, na Roménia, a embarcação portuguesa terminou em 1.26,543 minutos, numa prova conquistada pela Austrália, seguida pela Dinamarca e a Hungria.

Na mesma prova, mas no escalão de juniores, Portugal, com Iago Bebiano, Francisco Santos, Bruno Macedo e Tiago Henriques, ficou no oitavo posto, em 1.30,898 minutos. Ganhou a Alemanha, secundada por Hungria e Ucrânia.

Em Pitesti, Portugal já tinha marcado presença em outras duas finais A, ambas de K1 200 metros juniores, com Iago Bebiano e Regina Oliveira a serem ambos sextos classificados.