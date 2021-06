Portugueses em Lausanne homenageiam Dupasquier

A comunidade mortard portuguesa de Lausanne prestou este fim de semana uma homenagem ao piloto luso-suíço Jason Dupasquier, que perdeu a vida a 30 de maio na sequência de um acidente em Itália.

De acordo com o portal Portugueses na Suíça, motards e simpatizantes do desporto motorizado juntaram-se em Vidy e fizeram um minuto de silêncio em memória do piloto de apenas 19 anos. De seguida, foi organizado um cortejo em marcha lenta pelas ruas da cidade, uma iniciativa aplaudida pelos transeuntes.

Jason Dupasquier, de ascendência portuguesa, participava pelo segundo ano na categoria de Moto3 do campeonato do mundo de motociclismo.