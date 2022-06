Portugueses em Andorra agradecem visita de Marcelo e promessa de Consulado

“O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas no Principado de Andorra foi comemorado este ano de uma maneira muito especial”, afirma em comunicado o Grupo de Folclore Casa de Portugal.

Os portugueses desta agremiação de Andorra congratulam-se com o facto de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter cumprido a promessa de voltar a Andorra para celebrar a festa portuguesa, acompanhado pelo Secretário de Estado das Comunidades.

“Para surpresa de todos os assistentes, Paulo Cafôfo aproveitou para anunciar a reabertura do Consulado Geral de Portugal em Andorra”, declarou José Luís Carvalho, dirigente do grupo folclórico ao BOM DIA. “Paulo Cafôfo, além de nos presentear com a sua presença, trazia no bolso uma prendinha: Portugal vai reabrir o Consulado em Andorra. Parabéns a todos os que se implicaram nesta reivindicação”, regozijou-se.

Na tarde de domingo, o Centro de Congressos da capital andorrana foi o ponto de encontro de autoridades locais e portuguesas, assim como um grande número de portugueses residentes no principado para receber pela terceira vez o presidente.

Além do protocolar encontro com as autoridades portuguesas e andorranas o evento contou com a presença dos alunos de português que entoaram os hinos português e andorrano.

Seguiu-se uma breve atuação dos grupos de folclore, Rancho Folclórico dos Residentes do Alto Minho e o Grupo de Folclore Casa de Portugal que apresentou os trajes e danças da Ribeira Lima na presença de Marcelo Rebelo de Sousa e do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo.

A festa continuou na Praça do Povo com as concertinas dos dois Grupo a tocarem música do cancioneiro popular português. Pela manhã, o Grupo de Folclore Casa de Portugal assistiu à celebração eucarística oficializada pelo padre Humberto que viajou desde Trás-os-Montes.

