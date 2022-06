“Portugueses e luxemburgueses já se olham de outra maneira”

A ida de uma grande missão económica luxemburguesa a Portugal foi o assunto que o Ministro da Administração Interna e o Embaixador de Portugal destacaram na entrevista que deram ao BOM DIA durante o evento que, na sexta-feira, reuniu várias centenas de pessoas para comemorar o 10 de Junho.

O embaixador António Gamito e o ministro José Luís Carneiro concordam que a missão foi um momento fundamental para a relação entre os dois países. Para o diplomata, esta ação é mais um passo para que os portugueses e luxemburgueses se olhem de outra maneira, enquanto que o governante acrescentou que a sua presença manifesta que “o governo português valoriza a importância da diáspora enquanto fator de desenvolvimento do país”.

António Gamito quer reforçar a relação económica, “que ainda é frágil”, no âmbito da economia do futuro, considerando que a missão económica permitiu o encontro de empresários desses domínios, “permitindo vir a criar riqueza para ambos os países”.

Ambos consideraram que retomar as comemorações presenciais do 10 de Junho é importante para celebrar “a singularidade do povo português”, disse o ministro, considerando que, graças à sua história, “os portugueses partiram ao encontro dos mares, de continentes e povos e culturas; por isso somos um povo que resulta de todos esses cruzamentos culturais mas com uma identidade muito sólida, que nos torna capazes de compreender a complexidade internacional”.

José Luís Carneiro recordou que reencontra no Luxemburgo uma comunidade que conheceu quando desempenhou as funções de Secretário de Estado das Comunidades. Os dois entrevistados mencionaram o trabalho que tem vindo a ser feito a nível de segurança social, ensino de português, inserção técnica e profissional mas também o reforço das relações entre Portugal e Luxemburgo.

O ministro da Administração Interna considera que os portugueses têm não só uma presença quantitativa mas qualitativa, recordando, por exemplo, que no evento esteve presente Félix Braz, ex-ministro da Justiça e vice-primeiro-ministro do Luxemburgo, sendo português.

José Luís Carneiro presidiu, com o embaixador António Gamito, à cerimónia que teve lugar na sala do Cercle Cité, um dos espaços mais prestigiados da capital do grão-ducado.

Veja a entrevista completa aqui: