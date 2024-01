Portugueses doaram mais de 21 mil euros nas farmácias

Os portugueses doaram, na campanha solidária “Dê troco a quem precisa”, mais de 21 mil euros nas farmácias, valor que permitirá ajudar 128 pessoas carenciadas a acederem aos medicamentos de que precisam, segundo os dados divulgados.

Promovida pela Associação Dignitude, a campanha solidária decorreu de 11 a 20 de dezembro e convidou os portugueses a doarem o troco das suas compras nas farmácias para o apoio no acesso ao medicamento.

A associação adianta em comunicado que foram angariados 21.135,21 euros para o Programa abem: Rede Solidária do Medicamento.

“É com um sentimento de grande gratidão que assistimos à mobilização da população para apoiar nesta campanha. Obrigada por ajudarem os beneficiários do ‘Programa abem:’ a acederem ao bem mais precioso que existe: a saúde”, afirma a diretora executiva da Associação Dignitude, Maria João Toscano, citada no comunicado.

Maria João Toscano adianta que a associação irá “continuar a transformar destinos e chegar a milhares de pessoas, que todos os anos deixam de comprar medicamentos por falta de dinheiro”.

“O ‘Programa abem:’ já ajudou mais de 35.000 beneficiários, gerando mudanças positivas substanciais através da melhoria da sua condição de saúde e da qualidade de vida”, refere a associação.