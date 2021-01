Portugueses do setor da restauração no Luxemburgo manifestam-se este sábado

Este sábado o Luxemburgo vai ter uma marcha de protesto contra o fecho dos cafés e restaurantes. Trata-se de um movimento que vem ganhando forma através da redes sociais e que vai contra as orientações da estrutura que representa o setor, a Horesca.

Apesar do responsável da federação da hotelaria fazer apelos aos membros para não se manifestarem, este sábado, às 14 horas, terá lugar uma marcha na capital luxemburguesa que os organizadores querem “pacífica e ordenada, respeitando as distâncias” e regras sanitárias.

No Facebook há vários grupos, mas um deles conta com centenas de membros, que se organizam também m um grupo de discussão na rede social.

Entre os dinamizadores estão muitos portugueses, destacando-se Sandria Miguel Santos, demostrando grande atividade junto dos seus colegas, debatendo os problemas que os afetam.

Inicialmente, este grupo de protesto surgiu para organizar uma manifestação na semana passada, mas Sandria Miguel Santos, proprietária da Brasserie du Centre, propôs que a manifestação, inicialmente prevista para sábado, fosse adiada uma semana.

A Federação de Horesca teme que qualquer ação pública possa prejudicar as negociações que estão em curso como o governo luxemburguês, esperando “apoios para muito breve”. Os manifestantes para amanhã esperam influenciar o governo e mostrar ao grande público as dificuldades que o setor enfrenta, fechado desde antes do Natal.