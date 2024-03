Portugueses detidos na Indonésia receberam visita consular

Os dois portugueses detidos na Indonésia num caso de alegado tráfico de droga receberam esta quinta-feira uma visita prisional consular por parte da Embaixada de Portugal em Jacarta, disse fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“A visita prisional aos dois portugueses detidos na Indonésia já ocorreu. No âmbito da proteção consular está a ser prestada toda a colaboração com os dois detidos e respetivas famílias”, indicou a mesma fonte.

Os portugueses detidos no domingo aguardam ser presentes a Tribunal, acrescentou, indicando que “a Embaixada de Portugal em Jacarta está igualmente em contacto com as autoridades indonésias”.

O crime na Indonésia é punido com pena de morte.