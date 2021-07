Portugueses detidos em Gijón dizem que relações foram consentidas

Os quatro portugueses detidos no sábado por suspeita de abuso sexual numa pensão de Gijón, em Espanha, disseram este domingo em tribunal que as relações sexuais com as duas jovens espanholas, de 22 e 23 anos, foram consentidas.

Os portugueses, com idades entre os 20 e os 30 anos, alegaram estar inocentes e afirmaram que não usaram de força ou violência para dominar as duas mulheres.

A inquirição dos detidos estava prevista acontecer apenas na segunda-feira, mas já este domingo foram presentes a uma juíza e ouvidos na presença de um advogado e de um intérprete.

Depois de ouvida a versão dos quatro homens, o tribunal de instrução criminal de Gijón decidiu prolongar a detenção provisória dos suspeitos enquanto aguarda a disponibilização de toda a documentação relativa ao caso de abuso sexual, nomeadamente relatórios clínicos e indicação das lesões sofridas, mas também alguns depoimentos, nomeadamente das vítimas.

