Portugueses desesperados com quarentena no regresso à Suíça

O Consulado-Geral de Portugal em Genebra está a ser constantemente inundado de telefonemas por parte dos emigrantes que planeiam passar o Natal com as suas famílias em Portugal. Em causa estão as novas medidas impostas pela Suíça, que encurtam este período de férias.

De acordo com a TSF, nas instalações consulares houve mesmo quem chorasse, em desespero, por já ter os bilhetes comprados para passar a quadra natalícia na sua terra de origem.

A imposição de quarentena de dez dias a todos os viajantes que permaneçam em países considerados de alto risco pela Suíça, onde se enquadra Portugal, está a causar revolta entre os portugueses.

“Eles sentem-se muito revoltados porque é muito complicado fazer a quarentena à chegada”, afirma à TSF Hugo Lopes, funcionário de uma empresa de distribuição de produtos portugueses na Suíça.

Já Nuno Domingues, presidente da Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa na Suíça, diz entender o lado helvético, mas admite que sejam novamente lançadas petições para tirar Portugal da “lista vermelha”.