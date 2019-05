Portugueses de Toronto preparam Semana de Portugal

O antigo correspondente da agência Lusa no Canadá, Fernando Cruz Gomes, que morreu em outubro de 2018 aos 79 anos, e o jornalista Alexandre Franco, que morreu em janeiro deste ano aos 74 anos, serão homenageados durante a Gala da Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário (Acapo), no dia 11 de maio.

“Alexandre Franco e Fernando Cruz Gomes foram elementos fundamentais, foram dos responsáveis pelo meu interesse no movimento associativo. Deram-me coragem e apoio para participar neste movimento”, afirmou Joe Eustáquio, dirigente da comissão ‘ad hoc’ da Acapo, que representa 37 organizações.

Joe Eustáquio reconheceu que esta homenagem “tem muita lógica e mérito” e já deveria ter acontecido “há muitos anos atrás”.

A Acapo apresentou a edição de 2019 da Semana de Portugal, numa cerimónia que teve lugar no Galeria dos Pioneiros, localizada na St. Clair Avenue West, a norte de Toronto.

Também inserido na iniciativa, no dia 08 de junho, às 16:30, terá lugar a cerimónia dos homenageados de 2019 do Passeio da Fama para Luso-Canadianos, localizado na Praça Camões, na College Street, nomes que serão divulgados esta semana.

O papel dos avós será ainda motivo para uma exposição, que já passou por Montreal, anunciou o empresário e presidente do Portuguese Canadian Walk of Fame, Manuel da Costa.

“Os avós para mim sempre tiveram um lugar muito especial. Penso que muito vezes, de certa forma, são ignorados. Já temos muito material proveniente de Montreal. Neste momento, estamos à procura de mais material em instituições. Estamos também a lançar um concurso para atrairmos os mais jovens para honrarem os avós”, sublinhou.

A Volta ‘Luso Charities’ da Luso Canadian Charitable Society (LCCS) vai estar incluída no programa da Semana de Portugal, no dia 23 de junho às 10:00 (15:00 de Lisboa), em Mississauga.

A instituição fundada em 2003 pretende angariar cerca de 150 mil dólares canadianos (99,7 mil euros) explicou Jack Prazeres, presidente da LCCS.

“Pretendemos atingir 150 mil dólares vamos tentar lá e teremos a participação dos utentes”, afirmou.

A Luso Canadian Charitable Society é um centro de apoio social sem fins lucrativos que presta assistência a portugueses e lusodescendentes portadores de deficiência.

“Os lucros angariados na Volta Luso Charities serão canalizados para os programas dos centros de Toronto, Peel e Hamilton. Temos mais de 200 utentes diários e muitos deles não conseguem pagar a totalidade do programa ou nem sequer conseguem pagar”, justificou.

A Acapo, que tem 37 clubes e associações filiados, é responsável pela organização da Semana de Portugal em Toronto, nomeadamente a Parada de Portugal, que atrai milhares às do Little Portugal.

No dia 10 de março, numa assembleia-geral para eleição de novos corpos sociais, pelo segundo ano consecutivo, não compareceu nenhuma lista a sufrágio, permanecendo na gestão da Acapo uma comissão ‘ad hoc’ liderada por Kátia Caramujo.

A responsável lamentou a “falta de garra e de gente nova” no associativismo local, reconhecendo a dificuldade na procura de diretores.

“Um diretor da Acapo, terá que pertencer à direção de um clube que seja nosso associado. Ou seja, terá que fazer um trabalho a dobrar. Há falta de garra e de gente nova. Mas, julgo que nos próximos meses possamos formar uma direção”, garantiu.

As festividades da Semana de Portugal 2019 tiveram início hoje e vão-se prolongar até 14 de julho, onde se incluem a Parada do Dia de Portugal (09 de junho) e o concerto com os Xutos e Pontapés (08 de junho).