Portugueses de Toronto festejam 10 de Junho ‘online’

As celebrações do Dia de Portugal em Toronto, Canadá, “serão limitadas” e os eventos a assinalar o 10 de junho serão transmitidos em direto nas redes sociais da Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário, segundo a organização. “Dada a situação atual com a covid-19 que atravessamos em casa e pelo mundo fora, nós temos a responsabilidade de tomar medidas de prevenção e de segurança com os nossos clubes membros e com a nossa comunidade”, anunciou a ACAPO, designação pela qual é conhecida a entidade que organiza as comemorações.

Nesse sentido, as celebrações da Semana de Portugal 2020 “serão limitadas aos eventos oficiais” e serão “transmitidas nas plataformas das redes sociais”.

No dia 10, o programa arranca pelas 10:00 (15:00 em Lisboa), com a bandeira portuguesa a ser içada na sede da Câmara Municipal de Toronto, em colaboração com o ‘mayor’ (presidente), John Tory, e a vice-presidente, Ana Bailão.

Pelas 16:00 (21:00 de Lisboa) haverá uma ‘Homenagem aos Pioneiros’ no High Park; às 17:00, um içar da bandeira no largo da igreja de Santa Helena, numa colaboração com a Associação Comercial do Little Portugal on Dundas, uma homenagem aos voluntários no Trinity Bellwoods Park (18:00), e um tributo a Camões na Praça Camões (19:00).

O sinal de 3D de Toronto, localizado junto à Câmara Municipal, na Nathan Phillips Square, vai ficar iluminado com as cores verde, amarelo e vermelho, a simbolizar as cores da bandeira portuguesa, durante 24 horas, a partir das 09:00 (14:00 de Lisboa) do dia 10 de junho.