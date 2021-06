Portugueses de Toronto apostam no galo de Barcelos

Uma associação comercial de Toronto, Canadá, espera que um Galo de Barcelos ‘gigante’ que será colocado no Little Portugal “possa revitalizar o comércio local, atraindo mais turistas para a área”.

O design com as cores do galo será elaborado por uma artista local, selecionada por um júri na sequência de um concurso público, lançado pela Câmara Municipal de Toronto, numa parceria com a Associação de Comércio e Serviços do Little Portugal.

“O galo será ‘vestido’ por um artista local que começará a trabalhar nele nas próximas semanas, após ser escolhido num painel de cinco artistas finalistas”, disse à agência Lusa a presidente da Little Portugal On Dundas BIA Anabela Taborda, de 65 anos.

O galo, que tem 2,8 metros de altura e 1,9 metros de comprimento, foi cedido pela autarquia de Barcelos ao município de Toronto, através da vice-presidente da autarquia canadiana Ana Bailão.

“Este galo vai manter viva a imagem de Portugal, será um ‘chamariz’ para que as pessoas possam vir ver (ao Little Portugal). Ao mesmo tempo, faz com que venham conhecer o nosso comércio e fazer compras, o ideal para manter a economia a circular”, afirmou a gerente de balcão de uma instituição bancária.

A estátua deverá ser colocada em setembro deste ano, junto ao número 1212 da Dundas Street West, no Lakeview Avenue Parkette.

De acordo com dados da candidatura do projeto selecionado, da autoria de Julia Prajza, a artista inspirou-se no tema “novos inícios, esperança e otimismo”.

O design da artista pretende “homenagear a cultura do povo português”, devido à importância simbólica do galo, as cores vibrantes foram utilizadas de forma a celebrar a energia proveniente da escultura, representando uma interpretação abstrata do bordado português num toque “extravagante e moderno”.

O contraste da cor azul e amarela simboliza a paisagem da costa de Portugal, inspirado pelas viagens ao país, “com o eterno pôr-do-sol e a água azul cintilante”.

Para Anabela Taborda, o Galo de Barcelos “vai marcar bem a imagem de Portugal em Toronto” no Little Portugal, apesar da “gentrificação verificada”.

“Muitos portugueses mudam-se para outras áreas com um custo de vida mais acessível, mas o nome desta área vai permanecer, temos sorte de ter uma zona com esta designação”, concluiu.

A Associação de Comércio e Serviços (BIA – Business Improvement Area) Little Portugal On Dundas, foi criada em abril de 2019, na sequência da fusão de outras duas associações (Dundas West e Little Portugal).

O espaço da associação ‘Little Portugal On Dundas’ tem quase dois quilómetros de comprimento, entre a Ossington e a Lansdowne Avenue, na Dundas Street West, que conta com cerca de 400 estabelecimentos comerciais.