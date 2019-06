Portugueses de Sindelfingen em festa

Sindelfingen é uma cidade da Alemanha, no distrito de Böblingen, na região administrativa de Estugarda, estado de Baden-Württemberg onde também se encontra um grande polo da Mercedes Benz.

Como em várias cidades alemãs, a presença portuguesa é forte mas aqui destaca-se de tal forma que no dia de festa da cidade, a comunidade lusa está em destaque, sendo uma das mais representadas neste evento.

O deputado Paulo Pisco, presente nas festas de Sindelfingen considerou-as “magníficas” e destacou a boa relação da comunidades com as autoridades e com o burgomestre da cidade, Bernd Vohringer. O deputado avistou-se também com Pedro Loureiro, presidente da Associação Portuguesa de Sindelfingen.